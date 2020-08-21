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21 Ağu 2020 17:14

Kazımi: Washington ile güçlerinin ülke dışına çıkarılması konusunda anlaştık

Kazımi: Washington ile güçlerinin ülke dışına çıkarılması konusunda anlaştık

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Amerikan askerlerinin ülke dışına çıkarılması için ABD ile anlaştıklarını duyurdu.

Washington'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Trump ile görüşmesinin önemli ve başarılı olduğunu ifade ederek, “İlk defa ABD’den Irak hükümetinin taleplerine karşı şeffaf ve anlayışlı tavır gördüm." dedi.

Irak basınına göre Kazımi, "ABD tarafıyla güçlerinin Irak dışına çıkarılıp yeniden mevzilenmesi için anlaştık. Bu kapsamda gerekli mekanizmanın oluşturulması için teknik heyetin kurulması kararı alındı.” ifadesini kullandı.

ABD ile birçok alanda ikili anlaşma imzalandığını kaydeden Kazımi, bunlardan en önemlisinin Zikar doğal gaz anlaşması olduğunu dile getirdi.

Trump da dün yaptığı açıklamada "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." demişti.

News Code 1888599

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