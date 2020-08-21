Kazımi: Washington ile güçlerinin ülke dışına çıkarılması konusunda anlaştık

Washington'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Trump ile görüşmesinin önemli ve başarılı olduğunu ifade ederek, “İlk defa ABD’den Irak hükümetinin taleplerine karşı şeffaf ve anlayışlı tavır gördüm." dedi.

Irak basınına göre Kazımi, "ABD tarafıyla güçlerinin Irak dışına çıkarılıp yeniden mevzilenmesi için anlaştık. Bu kapsamda gerekli mekanizmanın oluşturulması için teknik heyetin kurulması kararı alındı.” ifadesini kullandı.

ABD ile birçok alanda ikili anlaşma imzalandığını kaydeden Kazımi, bunlardan en önemlisinin Zikar doğal gaz anlaşması olduğunu dile getirdi.

Trump da dün yaptığı açıklamada "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." demişti.