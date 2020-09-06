Bağdat'ta Amerikan güçlerine destek sağlayan tıra bombalı saldırı

Irak basınına göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor.

Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra Şule otobanından geçiş yaptığı sırada bombalı saldırı düzenlendi.

Yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bölgede bulunan 1 sivil yaralanırken, olay yeri güvenlik kordonu altına alındı. Yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Irak'ta son aylarda koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan saldırılar artarken, saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı.