Fransa'dan "Dağlık Karabağ" açıklaması

Ermenistan basınında yer alan habere göre, Le Drian, Fransa parlamentosunda yaptığı konuşmada Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında yaşananlardan, özellikle de çatışmaların Karabağ'da değil Ermenistan ve Azerbaycan sınır hattında olmasından dolayı endişe duyduklarını dile getirdi.

Fransız bakan ''Askeri çözüm olamaz. Siyasi çözüm bulmak gerekir ve bulunabileceğini umuyorum." diye söyledi.

Le Drian, Dağlık Karabağ Sorununun barışçıl çözümü konusunda Fransa'nın AGİT Minsk Grubu Eş başkanlığını yürüttüğünü de hatırlattı.