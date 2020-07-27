  1. Azerbaycan
27 Tem 2020 15:47

Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikata başlıyor

Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikata başlıyor

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Yeni Şafa'ta yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata her iki ülkeden kara ve hava kuvvetleri katılacak.

Hava kuvvetlerinin tatbikatı 29 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

News Code 1888089

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