Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalan taraflar Viyana'da toplanacak

Avrupa Birliği'nin (AB) Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni tur toplantısını önümüzdeki 1 Eylül tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleyeceği belirtildi.

Toplantıya İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalan diğer tarafların temsilcileri (Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere) katılacak.

Bu toplantıda İran'a yaptırımları geri getirme mekanizmasını (snapback) aktifleştirmeye çalışan ABD'nin gayrimeşru talebinin ele alınması bekleniyor.

İran Aşura etkinliğini organize etme konusunda örnek olabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüs salgınının ne zaman biteceği belirsiz olduğu için vatandaşların yeni yaşam tarzına alışması gerektiğini ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğini vurguladı.

Muharrem ayı etkinliklerine dair Ruhani, “Matem törenleri bizim için oldukça önemli ve İran bu konuda tüm Müslüman ülkeler için model olabilir. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreninin nasıl yapılması ve Aşura kültürüne saygı gösterilmesi bizim için büyük bir sınavdır. Etkinliklere katılanlar maske takmalı ve sosyal mesafe ile sağlık protokollerine uyulmalı. Muharrem ayı etkinliklerini iyi şekilde düzenlemek ve Aşura sonrası salgında yeni bir zirve görmemek bizim için çok önemli." diye konuştu

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 126 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 502'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 028 artarak, 356 bin 792'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 850'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 307 bin 702 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.