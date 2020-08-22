İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 126 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 502'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 028 artarak, 356 bin 792'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 850'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 307 bin 702 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.