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24 Ağu 2020 10:05

Zarif:

UAEA Başkanı'nın Tahran ziyaretinin tetik mekanizması ile ilgisi yok

UAEA Başkanı'nın Tahran ziyaretinin tetik mekanizması ile ilgisi yok

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretinin tetik mekanizmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Bugün sabah saatlerinde basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran ziyareti hakkında, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı’nın İran ziyareti tetik mekanizmasıyla hiçbir ilgisi yok” dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif, “Tetik mekanizması Amerikalılar tarafından uydurulmuş yanlış bir terimdir. BM Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 13’ünün belirttiği gibi ABD’nin bu konuya girme hakkı yoktur” ifadesini kullandı.

Zarif, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğimiz, İran’ın faaliyetlerinde şeffaflık yaratmak için ve Yüce Devrim Liderimizin 'Hiçbir şekilde nükleer silah arayışında olmadık ve olmayacağız' fetvasına dayanmaktadır” şeklinde konuştu.

İran-Irak savaşı sırasında Baas rejiminin İran’a karşı kimyasal silah kullandığına dikkati çeken Zarif, “Geçmişte olduğu gibi kimyasal silahların kurbanı olduk ama hiç kimyasal silah kullanmadık. Her zaman ajansla işbirliği yapmaya hazırız” açıkamalarında bulundu.

Bunlara ilave olarak Zarif, “UAEA'nın hedeflerine karşı çıkan ve nükleer silah kullanmakla bölgemizde barışı ve güvenliği bozan ABD ve Siyonist Rejimin ajansın hedeflerini alay konusu etmesine izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

News Code 1888675

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