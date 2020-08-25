Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

UAEA Başkanı'nın Tahran ziyaretinin tetik mekanizması ile ilgisi yok

Dün basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran ziyareti hakkında, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı’nın İran ziyareti tetik mekanizmasıyla hiçbir ilgisi yok” dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif, “Tetik mekanizması Amerikalılar tarafından uydurulmuş yanlış bir terimdir. BM Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 13’ünün belirttiği gibi ABD’nin bu konuya girme hakkı yoktur” ifadesini kullandı.

İran'da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçim tarihi belli oldu

İran Seçim Kurulu Başkanı Cemal Orf, 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Cemal Orf ayrıca, İslami Şura Meclisi Seçimleri'nin ikinci turunun 11 Eylül 2020 tarihinde sağlık protokollerine uyularak yapılacağını açıkladı.

Tetik mekanizmasının işletilmesine tepkimiz çok sert olacak

İran'ın yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği ilk basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin İran ziyaretine işaret ederek, UAEA Başkanı Grossi'nin Tahran'da Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geleceğini duyurdu.

İran-Irak ilişkileri hakkında Hatipzade, "Tahran-Bağdat arasındaki ilişkiler büyük önem taşıyor ve her zaman komşularımızla belirli bir çerçeve altında stratejik ilişkiler kurmak istiyoruz" dedi.

İranlı Sözcü, dışişleri bakanlığının da Irak ile stratejik bağların geliştirilmesi üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani: Doğu ülkelerine de doğalgaz ihraç edebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün sabah saatlerinde Petrol Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkede gazın önemine değinerek, “Gaz endüstrisi, hem temiz enerji üreten hem de ülkeyi geliştirecek büyük bir sektördür." dedi.

Ruhani sözlerine ek olarak, “Bugün ülkenin batısında hem Türkiye hem de Irak'a gaz ihraç etmekteyiz. Ayrıca doğu ülkelerine de gaz ihraç edebiliriz. Gaz boru hattını Pakistan sınırına götürdük. Bugün temiz enerji tüm ailelerin hizmetindedir” ifadelerinde bulundu.

General Süleymani olmasaydı IŞİD Avrupa'nın kalbine ulaşırdı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf bugün sabah saatlerinde İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner ile görüştü.

Avrupa ülkelerinin ABD’nin baskısı altında olmasına rağmen bağımsız bir politika izlemeleri gerektiğini belirten Galibaf, “Biz Asya ile ilişkileri genişletmenin yanı sıra, bağımsız Avrupa ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmekten yanayız” dedi.

“Şehid General Süleymani olmasaydı IŞİD Avrupa’nın kalbine ulaşırdı” diyen Galibaf sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Trump, İran üzerindeki azami baskının işe yaramadağını ve önümüzdeki aylarda İran'ın ekonomik durumunun iyi olacağını farketmiştir”

İran'da iyileşenlerin sayısı 311 bin 365'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 133 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 776'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 245 artarak, 361 bin 150'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 848'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 311 bin 365 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.