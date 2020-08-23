İranlı yetkili, UAEA Başkanı'nın Tahran ziyaretinin amacını anlattı

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya kişisel İnstagram hesabından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi’nin İran ziyareti ile ilgili açıklamada bulundu.

Garipabadi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce duyurulduğu gibi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi yarın Tahran’a gelerek, Salı ve Çarşamba günleri İranlı üst düzey yetkililer ile görüşecektir.”

Rafael Grossi’nin Tahran ziyaretinin tetik mekanizması ile ilgisi olmadığını ve İranlı yetkililerin daveti üzerine yapıldığını belirten Garipabadi’nin paylaşımında ayrıca, “Başkalarının UAEA-İran ilişkisini özellikle mevcut hassas durumda yönetmesine izin vermeyeceğiz. Ajansın tarafsızlık, bağımsızlık ve profesyonellik ilkesine dayanarak hareket etmesinden ve koruma tedbirleri konusunda standart ilkelerinin ve bağımsız değerlendirmeleri ve verilerinin ötesine geçmeyeceğinden emin olmamız çok önemlidir. Ancak o zaman yanlış anlaşılmalar çözülür ve işbirliğimiz devam edebilir” denildi.