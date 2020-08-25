İran: UAEA'nın gayri meşru isteklerine boyun eğmeyeceğiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Tahran’a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya gelerek ikili işbirliğini konuştu.

Salihi, UAEA Başkanı Grossi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Salihi, "Grossi’nin gelmesiyle İran ve UAEA arasındaki işbirliği açısından yeni bir sayfa açılmış oldu ve işbirliğimiz daha da artacak. Onun Tahran ziyaretinin sonucunun karşılıklı olarak faydalı olmasını, böylece iki tarafın da görevlerini karşılıklı olarak yerine getirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Salihi, “Bugünkü görüşme yapıcıydı. Artık Ajans'ın profesyonel ve bağımsız olarak çalışması bekleniyor” ifadesini kullandı.

Daha önce İran ile Ajans arasında olumlu görüşmeler yapıldığına dikkati çeken Salihi, İran’ın UAEA’da sahte bir davanın açıldığı belirterek, "Ajans'ın gayri meşru isteklerine boyun eğmeyeceğiz. Egemenlik ve ulusal menfaatlerin yanı sıra kurallara uygun olarak hareket ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Grossi de, "İran ile yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve UAEA denetim ekipleri Tahran ile kapsamlı bir işbirliğine sahip." diye konuştu.