İran: ABD, tetik mekanizmasını kullanma yetkisine sahip değil

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD’nin tetik mekanizmasını kullanma yetkisi yoktur. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğunun getirdiği hukuki nedenler ve konseyin başkanının sunduğu sonuç açıktır” dedi.

Mecid Taht Revançi, “ABD, İran’a karşı maceracılığını Trump’ın talimatı üzerine General Süleymani’ye terör saldırısı düzenleyecek kadar sürdürmüştür. Hukukçuların çoğu bunu BM antlaşması ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirirken BM Güvenlik Konseyi sessiz kaldı. ABD tüm bu çabalarının ardından İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılmasına yönelik bir karar tasarısı sundu ancak konseyin 13 üyesi tarafından reddedildi” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha sonra ABD bir mektup göndererek tetik mekanizmasını harekete geçirmiş gibi davranmaya çalıştı. Ancak konseyin 13 üyesi, İran ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ABD’nin bu girişimini reddetti.”