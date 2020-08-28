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28 Ağu 2020 12:09

Çin'den Pompeo'nun İran iddiasına yanıt

Çin'den Pompeo'nun İran iddiasına yanıt

Çin'in BM temsilciliği, İran'a yönelik BM yaptırımlarının 20 Eylül gece yarısında geri döneceğini ileri süren ABD Dışişleri Bakanı Pompo'unun iddasına yanıt verdi.

Çin'in BM temsilciliği resmi Twitter hesabı üzerinden İran'a yönelik BM yaptırımlarının 20 Eylül gece yarısında geri döneceğini ileri süren ABD Dışişleri Bakanı Pompo'unun iddasına yanıt verdi.

Atılan tweette, "Tüm bunlar bir yalan. ABD artık nükleer anlaşmada yer almıyor ve tetik mekanizmasını uygulama hakkı yok. BM Güvenlik Konseyi'nin 13 üyesi, tetik mekanizmasının devreye sokulmasından yana değil" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin, İran ile uluslararası güçler arasındaki nükleer anlaşmada yer alan "anlaşmaya uyulmaması halinde yaptırımların geri getirilmesini" öngören mekanizmayı (snapback) devreye sokma talebini geri çevirmişti.

News Code 1888761

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