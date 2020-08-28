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28 Ağu 2020 11:32

Japonya Başbakanı Abe istifa etti

Japonya Başbakanı Abe istifa etti

Japonya’da Başbakan Şinzo Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Abe, 18 Haziran'dan bu yana ilk kez düzenlediği basın toplantısında, sağlık nedenlerini öne sürerek, başbakanlık görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Son sağlık kontrollerinde hastalığının yeniden nüksettiğini öğrendiğini aktaran Abe, "Sağlığımın yeniden bozulduğunu geçen ay öğrendim. Bu hafta yeni bir test yapıldı." dedi.

"Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Kararlarımı düzgün veremiyorum." diyen Abe, 7 yıl 8 ay boyunca sürdürdüğü görevine devam etmeme kararı aldığını söyledi.

Tedavi sürecinde göreve devam etme ihtimaline yönelik bir soru üzerine ise Abe, "Hastalığımın kesinlikle iyiye gidecek şekilde bir garantisi yok. Meclis açılışı yaklaşıyor. İstifa etmenin en uygun zaman olduğunu düşündüm." yanıtını verdi.

TRT Haber

News Code 1888759

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