Japonya'da Abe'nin istifasının ardından sağ kolu aday oldu

Japonya’da görevinden istifa eden Shinzo Abe yerine başbakanlık koltuğu için Kabine Baş Sekreteri Yosihide Suga adaylığını açıkladı. Suga, düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) liderliğine ve Japonya başbakanlığa resmen aday olduğunu duyurdu.

Liberal ‘Abenomics’ ekonomi politikalarını sürdüreceğini kaydeden Suga, Kuzey Kore ile mevcut ‘alıkonulanlar sorununun’ çözülmesi için tüm çabasını göstereceğini belirtti.

Abe'nin sağ kolu olarak tanınan 71 yaşındaki Suga, Aralık 2012’den bu yana Başbakanlık Ofisinin (Kantei) başında Kabine Baş Sekreterliği görevini sürdürüyor.

Kaynak: T24