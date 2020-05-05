İran ile Japonya'dan koronavirüs ile mücadelede işbirliği vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Ruhani ile Abe arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra koronavirüsle mücadele de ele alındı. Koronavirüsle mücadele için dünyadaki tüm ülkelerin işbirliğine ihtiyaç olduğunun işaret edildiği görüşmede İran ile Japonya’nın bu konuda işbirliği yapması gerektiği ve tecrübe paylaşımında bulunması gerektiği vurgulandı.

İran Cumhurbaşkanı ve Japonya Başbakanı bölge ve dünyada barış, istikrar ve huzurun inşa edilmesinin önemine dikkat çekerek, bu konuda istişare görüşmelerin ve çalışmaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Japonya'yı koronavirüsle mücadele alaında İran'a yaptığı yardımlardan dolayı takdir eden Ruhani, "Ne yazık ki, korona ile mücadelenin zor koşullarının doğurduğu çok ciddi ekonomik sonuçlarına rağmen ABD, İran halkına karşı yasadışı yaptırımları yoğunlaştırmıştır" dedi.

Ruhani, tüm dünyayı saran virüsten kurtulmanın uluslararası düzeydeki işbirliği ile mümkün olduğunu belirterek, “ABD'nin İran'a yönelik acımasız ve insanlık dışı yaptırımlarının artmasıyla birlikte tıbbi malzeme ve gıda tedariki konusunda birçok sorunla karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.

Bölgede ve dünyadaki gerilimleri azaltmak için sürekli çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Ne yazık ki, son haftalarda ABD'nin Irak ve Fars Körfezi bölgesinde gerginlik yarattığına tanık olduk. ABD her zaman bölgedeki gerginliklerin başlangıcı olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin İran’a korona desteği iddiasına ilişkin, "Amerikalılar bu konuda dürüstse ve bir iş yapmak istiyorsa İran'a karşı yasadışı yaptırımlarına son vermeli" diye konuştu.

Japonya Başbakanı Abe de bu görüşmede, ülkesinin İran'la karşılıklı işbirliğini sürdüreceğini belirterek, koronavirüs salgını yayıldığı dönemde İran'a yönelik yaptırımların artırılmasını doğru bulmadığını aktardı.