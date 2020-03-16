Japonya Başbakanı Şinzo Abe'den Olimpiyat açıklaması

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın koronavirüs nedeniyle ertelenebileceği konuşuluyordu. Japon yetkililer, her ihtimalin konuşulduğunu belirtirken, bugün Japonya Başbakanı Şinzo Abe, takvimin planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

Abe, "IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) dahil olmak üzere ilgili yetkililerle yakın koordinasyon içindeyiz. Bunda bir değişiklik yok. Japonya ve ABD'nin Olimpiyatlarda başarı için işbirliği yapıp yakın işbirliği içinde olacağına karar verdik. Takvim planlandığı gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR