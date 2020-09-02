Arjantinli yıldız Messi'nin yeni takımı belli oldu

Barcelona ile yollarını ayırlamaya hazırlanan Lionel Messi, Manchester City'den gelen tarihi teklifi kabul etti. 5 yıl için toplam 700 milyon Euro'luk teklife 'evet' diyen Messi'ye İngiliz ekibinin bağlı olduğu City Football Group şirketinden hisse de verilecek.

Goal.com'un haberine göre; Lionel Messi Manchester City'nin transfer teklifini kabul etti. Arjantinli yıldız yaklaşık 5 seneyi kapsayan ve 700 milyon Euro değere sahip kontrat teklifine 'Evet' dedi. Bu anlaşmayla birlikte Messi, tarihin en çok kazanan sporcusu olacak.

Arjantinli yıldız önce 3 sezon Manchester City'de oynayacak, daha sonra ise City Football Group'un ABD MLS Ligi takımlarından New York City'e gidecek. Messi 2 sene de burada futbol oynayacak.

Saatte 15 bin 900 Euro kazanacak

33 yaşındaki oyuncu bu anlaşmayla saatte 15 bin 900, haftada 390 bin ve ayda da 11 milyon 680 bin euro gibi inanılması güç bir para kazanacak. Yıldız isme ayrıca City Football Group şirketinin hisselerinin bir bölümü de verilecek.

Kaynak: T24