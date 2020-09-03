İran'da 328 bin 595 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 926'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1994 artarak, 380 bin 746'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 702'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 328 bin 595 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.