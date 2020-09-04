İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 118 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 22 bin 044'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2026 artarak, 382 bin 772'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 695'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 330 bin 308 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.