İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 101 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 672'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1682 artarak, 376 bin 894'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 709'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 325 bin 124 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.