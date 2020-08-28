İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 115 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 249'a, vaka sayısının da 369 bin 911'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 811'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 318 bin 270'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 161 bin 894 olduğunu kaydetti.