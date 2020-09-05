İran'da 332 bin 131 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 110 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 22 bin 154'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1894 artarak, 384 bin 666'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 708'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 332 bin 131 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.