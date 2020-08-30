İran'da günlük Kovid-19 vaka ve vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 103 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1754 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 462'ye, vaka sayısının da 373 bin 570'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 759'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 321 bin 421'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 207 bin 269 olduğunu kaydetti.