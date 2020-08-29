İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 110 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 359'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1905 artarak, 371 bin 816'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 791'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 319 bin 847 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.