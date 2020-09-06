İngiltere’nin Birmingham şehrinde bıçaklı saldırı

İngiltere’nin Birmingham şehrinde polis çok sayıda bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Güvenlik yetkilileri pazar gece yarısı 00:30 sıralarında gerçekleşen olayın ardından şehir merkezinde bir dizi daha bıçaklı saldırı gerçekleştiğini ifade etti.

Polis, saldırılar sonrasında yaralanmalar olduğu belirtilirken, yaralı sayısı veya ölü olup olmadığı hakkında bir açıklamada bulunmadı.

‘Sakin ama tetikte’ kalın

İnsanlardan sakin ama tetikte kalmaları ve bölgeden uzak durmalarını isteyen güvenlik güçleri, “Neler olduğunu tespit etmek için çalışmalar halen devam ediyor bu sebeple olayın bir terör eylemi olup olmadığı hakkında bir açıklama yapmak uygun olmayacaktır” denildi.

Yaralıların bölge hastanelerindeki tedavilerinin sürdüğü belirtilirken güvenlik kordonuna alınan bölgede bazı yolların kapatıldı.

Kaynak: Ulusal