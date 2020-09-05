İran'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

İran'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde dersbaşı, bu sabah okullarda milli marş okunması ve okul zili çalınmasıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, öğretmenler ve öğrencilere hitap ederek, "Bu yıl öğrencilerin sağlığının korunmasına daha fazla önem verilecek; Bu, öğretmenler, okul müdürleri ve ailelerin sorumluluğu altındadır. Çünkü şu anda ülkede doğal bir düşman olan koronavirüs bulunmaktadır. Savaşın en zor günlerinde okulları kapatmadığımız gibi, şimdiki zor koşullarda da kapatılmayacağını söylemek istiyoruz.” dedi.

Ruhani, “Tüm öğretmenlerden öğrencilerin strese kapılmaması için onlara huzurlu bir ortam sağlamalarını istiyorum. Hijyen kuralları, maske takma ve sosyal mesafeye uyarsak bizi virüsten koruyabilir.” ifadesini kullandı.

Eğitimde öğrencilerin sağlığının öncelikte olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, bu seneki eğitim sürecinin çok farklı olduğunu belirterek, “Öğrenciler okula gelirken veya eve dönerken sağlık protokollerine uymalı ve okuldaki sosyal mesafeyi korumalı.” diye konuştu.

Eğitim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi, de okulların açılışına dair yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hepimiz sahada olmalıyız, ailelerin endişelerini anlıyoruz, ancak toplumun yüksek kapasitesine güveniyoruz. Aktif bir toplum meydana gelen yeni olaylaraın karşısında umutsuzluğa kapılmayan bir toplumdur. Öngörülen uzaktan eğitim uygulaması ve TV okulu programları ile tüm öğrenciler için en iyi eğitim ortamı sunacağımızı garanti ediyoruz."

Haci Mirzayi, Eğitim Bakanlığı'nın Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun kararlarına tabi olduğunu söyledi.

İran'da yeni eğitim öğretim yılında dersler yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli ile sunulacak. Ülkede kırmızı bölge olarak tanımlanan bölgelerde öğrencilerin okula gelmesi zorunlu değil.