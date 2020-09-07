Petrol S. Arabistan'ın fiyat indirimi sonrası kayıplarını sürdürdü

Petrol fiyatları, talep için yoğun dönem olarak görülen yaz sezonunun koronavirüsten dolayı düşük seyretmesiyle Suudi Arabistan’ın Ekim vadeli ham petrol satışlarında fiyat indirimine gitme kararı almasından sonra, aşağı yönlü hareketini sürdürerek varil başına 40 dolar seviyesinin altına indi.

Ekim vadeli kontratlar, Suudi Aramco’nun en önemli ürünlerinden biri olan “Arab Light” cinsi petrolün Asya ihracatında beklenenden daha fazla bir fiyat kesintisine gitmesinin, en büyük petrol ithalatçılarından olan Asya bölgesinde petrol talebinin azalmakta olduğunu işaret etmesi sonrası, New York piyasasında %1.3 aşağıda işlem gördü. Ayrıca, Suudi Arabistan Birleşik Krallık’a sattığı petrol için 6 aydan sonra ilk defa fiyat indirdi.

ABD ham petrol göstergesi olan Batı Teksas Petrolü (WTI), talep ve stoklarla ilgili endişeler ile geçen hafta %7.5 düşerek Haziran ayından beri en büyük haftalık kaybını yaşadı. ABD’de vaka artış hızı yavaşlarken, pandemi Avrupa’nın bazı bölgeleri ve Hindistan’da vaka sayılarının artmaya devam etmesiyle yeniden canlanıyor.

Ham petrol, son üç aydır dar bir fiyat aralığında işlem gördükten sonra, tam toparlanamayan talep ve OPEC+ koalisyonunun üretimi artırmasıyla beraber Eylül ayına zayıf bir başlangıç yaptı.

Çin'in ham petrol ithalatı Ağustos ayında gerileyerek ikinci ayda da düşüşünü sürdürdü ve dünyanın en büyük ithalatçısı olan ülkenin, bağımsız rafinerilerin erken alımlar yüzünden kotalarının dolmasıyla, Eylül ve Ekim aylarında daha az petrol alması bekleniyor.

Singapur’daki Oversea China Baking Corp. ekonomisti Howie Lee “Fiyat düzeltmesi gecikti ve dizel gibi yakıtlar için zayıflayan marjlar muhtemel endişe kaynağı olabilir” dedi ve “Fiyatlarda yaşanacak herhangi bir ralli, ham petrol stokları yüksek olduğu sürece bir tepki ile karşılaşacaktır” diye ekledi.

Ekim vadeli Batı Teksas Petrolü WTI, Nymex piyasasında, Cuma günü %3.9 düştükten sonra Singapur saatiyle 12:43’te %1.3 daha düşerek varil başına 39.26 dolara geriledi. Kontrat pazartesi günü erken saatlerde % 3.1 kadar aşağıdaydı.

Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, Cuma günü %3.2 düşüş yaşadıktan sonra %1 daha düşüş gerçekleştirerek varil başına 42.23 dolar seviyesine geriledi.

Kaynak: Bloomberg