Irak, İran'dan gaz ithalatını durdurmayacak

Dün basın mensuplarına açıklamada bulunan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Irak'ın İran'dan gaz ithalatı durduracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bakan Zengene, "Irak bölgede ihtiyaç duydukları gazı tedarik edecek kimsenin olmadığını biliyor. Onlar gaz üretimi için anlaşmalar imzaladılar çünkü Irak gaz üretme kapasitesine sahip, ancak bu zaman alıcı bir iş. Şu anda Iraklılar İran gazına ilgi duyuyorlar ve çok miktarda gaz almak istiyorlar." dedi.

Şu anda Irak'ın elektrik endüstrisinin İran gazıyla çalışmakta olduğunu anlatan Zengene, "İran'dan gaz ithalatı Irak için çok ekonomik. Bu ülkenin İran gazına ihtiyacı olmadığına dair haberleri duymadım. Bu konuda bize de hiçbir şey söylemediler." ifadelerinde bulundu.