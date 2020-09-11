Petrol fiyatları geriledi

Dün 39,71 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 40 dolar bandının altına gerileyerek 39,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,22 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 2 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu veri ABD'de petrol talebinde azalış eğilimi beklentisini güçlendirerek ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Kaynak: Hürriyet