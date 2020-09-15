Petrol stok beklentileriyle 37 dolar civarına demirledi

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının üst üste ikinci hafta da arttığını göstermesi beklenen resmi veriler öncesi, talep toparlanmasının sekteye uğrayacağına ilişkin endişelerin artırması ile birlikte varil başına 37 dolar civarında yatay seyretti.

Resmi veriler öncesi düzenlenen Bloomberg News göre, ham petrol stoklarının geçen hafta 2.3 milyon varil artması bekleniyor. Özel sektör verisi ise Salı günü akşam saatlerinde açıklanacak.

OPEC, üretim kesintilerinin ülkelerin virüsü kontrol altına alamamasından dolayı oluşan petrol bolluğunun önlenmesi konusunda yeterli olup olmayacağını değerlendirmek için Perşembe günü yapacağı toplantı öncesi talep tahminlerini düşürdü.

Artan koronavirüs vakalarının sürdürülebilir bir tüketim toparlanmasına ilişkin endişeleri artırmasıyla petrol fiyatları bu ay %12 düştü ve bununla birlikte Nisan ayından beri süren petrol rallisi de durmuş oldu.

BP’nin pervasızca artan petrol talebinin artık bittiğini belirtmesi ve Trafigura Group’un yıl sonuna doğru stokların artmasıyla beraber üretim fazlası oluşmasını beklemesiyle birlikte, emtia piyasaları için karamsar görünüm devam ediyor.

Singapur’daki Vanda Insights kurucusu Vandana Hari, “Piyasalar zayıf talebe ve yıl sonuna kadar fazla stok rakamlarına göre kendilerini ayarlama sürecindeler” dedi ve “Ham petrol henüz dibi görmemiş olabilir” diye ekledi.

Ekim vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Pazartesi günü 7 cent düştükten sonra Singapur saatiyle 12:30’da çok az değişiklik göstererek varil başına 37.25 dolar seviyesinde seyretti.

Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta %0.6 değer kaybettikten sonra %0.1 daha düşerek varil başına 39.57 dolar seviyesine geriledi.

Kaynak: Bloomberg