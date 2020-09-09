Zarif, İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nı değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nı değerlendirdi.

Bu toplantının Cumhurbaşkanı Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığıyla yapıldığını belirten Zarif, "İki cumhurbaşkanı ve çeşitli bakanlar ticaret, bankacılık, sağlık ve bölgesel kalkınma konuları dahil olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğini masaya yatırdılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, dün yaptığı konuşmada İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi ilişkiler, ortak kültürel değerler ve uzlaşmaya dayandığını söylemişti.

Ruhani, konuşmasının sonunda Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısının ve yapılacak anlaşmaların verimli olmasını ve ikili ilişkilere olumlu etki yapması temennisinde bulunmuştu.