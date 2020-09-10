Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: ABD'liler seçtikleri çıkmaz yoldan dönecekler

Dün bakanlar kurulu toplantısında konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “ABD, 2018 yılından bugüne kadar yanlış hesaplamalarla ekonomik baskı yaparak İran milletinin diz çökeceğini düşünmüştü. Ancak milletimiz tüm bu baskılara dayandı. ABD, BM Güvenlik Konseyi’nde, dünya kamuoyunda ve hatta kendi ulusları arasında itibarini kaybetti” dedi.

Düşmanların hedeflerine ulaşmayacağını vurgulayan Ruhani, “Onlar kesinlikle pişman olup dönecekler. Bu, ABD için çıkmaz bir yol. ABD’nin sonunda bu çıkmaz sokaktan dönemkten başka yolu yoktur” ifadesini kullandı.

Zarif, İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nı değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nı değerlendirdi.

Bu toplantının Cumhurbaşkanı Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığıyla yapıldığını belirten Zarif, "İki cumhurbaşkanı ve çeşitli bakanlar ticaret, bankacılık, sağlık ve bölgesel kalkınma konuları dahil olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğini masaya yatırdılar." dedi.

İran Ordusu yarın geniş kapsamlı askeri tatbikat başlatacak

ran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımı ile düzenlenecek olan 'Zülfikar-99' adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat yarın başlayacak." dedi.

Tuğamiral Seyyari, ortak askeri tatbikatın üç gün süreceğini duyurarak, "Tatbikatın Hürmüz Boğazı, Makran sahili, Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nu kapsayan iki milyon kilometrekarelik bir alanda yapılacağını duyurdu.

Zarif'ten Fransa'ya Charlie Hebdo tepkisi: Artık son verin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Hazreti Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren Charlie Hebdo dergisinin provokatif eyleminin Franısız yetkililer tarafıdnan “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Zarif’in yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İfade özgürlüğü mü yoksa kurumsallaşmış ikiyüzlülük? Klişe haline gelen bir iftira ile kutsal kitap (Kur'an-ı Kerim) ve Hazreti Muhammed’e hareketle 1,8 milyar Müslümana karşı şiddet ve nefreti kışkırtmak."

İran, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na suikast girişimini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün sabah saatlerinde Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'e yapılan suikast girişimini kınadı.

Hatipzade, Afgan gruplar arasındaki görüşmelerin yakında yapılacağına atıfta bulunarak, bu suikast girişiminin Afganistan’da barış ve istikrar istemeyen düşmanlar tarafından yapıldığını belirtti.

İran'da 339 bin 111 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 22 bin 669'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2313 artarak, 393 bin 425'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 735'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 339 bin 111 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.