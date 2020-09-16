Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin İran iddiasına yalanlama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'de yayın yapan Politico dergisinin istihbarat raporlarına dayandırdığı ve Tahran'ın, General Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemek üzerine planlar yaptığı yönündeki iddiayı reddetti.

Zarif, sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda “ABD'nin her zamanki yalancı Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yanlış bir uyarı ile Donald Trump'ı IŞİD'in bir numaralı düşmanına suikast düzenlemesi için aldattı” dedi.

“Uyanma vakti gelmiştir” ifadesini kullanan Zarif’in attığı tweette, “Pompeo şu anda, yeni bir yanlış uyarı ile Trump'ı kandırarak bataklıkların dibine itmeye çalışıyor. POLITICO'nun kaynağı: ABD’li yetkililer ve Trump’ın kaynağı: Basında yer alan raporlar” denildi.

Politico dergisi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir raporda İran'ın Şehit General Süleymani’ye yapılan suikastın intikamını almak için misilleme olarak Donald Trump ile yakın bağları olan ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast kararı aldığını iddia etmişti.