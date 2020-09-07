İran'dan Türkiye'ye: Irak'ın toprak bütünlüğü ihlal edilmemeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

Hatipzade, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dışişleri bakanları toplantısına katılmayı planlayan Hindistan Dışişleri Bakanı'nın yarın Tahran'a gelip Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geleceğini duyurdu.

UAEK Başkanı'nın Tahran ziyareti

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi'nin son günlerde İran'a yaptığı ziyaret hakkında Hatipzade, "Bu ziyaretin İran-ABD ilişkileriyle hiçbir ilgisi yok ve ABD ile ilgili politikamız değişmedi. Öne sürülen iddialar medyada yer alan spekülasyonlar." ifadesini kullandı.

İsviçre'nin mali kanalı SHTA

Hatipzade, İsviçre İnsani Ticaret Tedbirleri (SHTA) adlı mali kanala ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kanal Şubat ayında ABD'nin baskısı nedeniyle 20 aylık bir gecikmeyle deneme amaçlı çalışmaya başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında ilk işlem yapılarak tıbbi ilaç ve sağlık malzemeleri İran'a gönderildi. Her iki işlem de İran'ın finans kaynakları ile gerçekleştirildi.

ABD küstahça diğer finansal kaynakların bu kanala girmesini engellemeye çalışıyor, ancak bu kaynaklar girerse kullanılabilir. ABD'nin kötü niyetlerinin farkındayız, fakat İsviçre hükümeti bu konuda samimiyet ve şeffaflıkla hareket etti."

İran-Azerbaycan ilişkileri

İran-Azerbaycan ilişkilerine dair Hatipzade, "İran, Azerbaycan ile ilişkilerinin artması konusunda herhangi bir sınır tanımıyor. Kıdemli bir diplomatın büyükelçi olarak gönderilmesi de bu yönde yapılmıştır. Şu anda İran-Türkiye-Azerbaycan üçlü toplantı konusu araştırılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonları

Hatipzade, Türkiye'nin PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlara da değinerek, "Kürdistan meselesi İran için bir vatan meselesidir. Bu bir Kürt meselesi olarak görülmemeli. PKK, Irak, İran ve Türkiye'nin ortak sınırlarını kötüye kullanan bir terör örgütüdür. Onlar Irak'ta bazı kamplar kurup askerlere yönelik eylemler gerçekleştirmiştir." ifadelerinde bulundu.

Hiçbir köyün saldırıya uğramadığını ve sadece kampların vurulduğunu anlatan Hatipzade, "Bölgede bir otobana ve bir ile Kürdistan adı veren tek ülke İran'dır. Diğer sınırlardaki güvensizliğe nasıl tahammül etmediğimiz gibi, orada da (PKK'ya) müsamaha göstermeyeceğiz. Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için kırmızı çizgidir. Türkiye tarafından bazı endişeler dile getirilmiştir. Onlara Irak'ın toprak bütünlüğünün ihlal edilmemesi gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Filistin meselesi

Filistinli gruplar arasında düzenlenen toplantı konusunda İranlı Sözcü, şunları kaydetti:

"Masum Filistin halkını savunmak İran İslam Cumhuriyeti politikasının dokunulmaz bir ilkesidir. Filistin halkını ve davasını savunmaktan gurur duyuyoruz ve bunu takip edeceğiz. Filistinli grupların işgalci Siyonist Rejim’e karşı mücadeledeyi güçlendirmek için bir araya gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

'BAE’nin hatasını telafi etmesini bekliyoruz'

BAE ve İsrail'in İran'a karşı bir casusluk üssü kurma çabaları hususunda Hatipzade, “BAE’liler bölge dışından güvenlik sağlayabileceğini sanıyorlar. Elbette devrik Saddam da böyle bir hata yaptı. Bölgedeki bazı ülkeler bu hataları yaptı. BAE’nin hatasını telafi etmesini bekliyoruz. İran, ulusal güvenliği konusunda kimseyle şaka yapmıyor ve bunu her zaman Fars Körfezi’ne kıyısı olan devletlere bildirdik.” şeklinde konuştu.