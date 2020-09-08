İran-Türkiye 6. Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi bugün düzenlenecek

İran-Türkiye 6. Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek.

İran Cumhurbaşkanlığı Bürosu Enformasyon Daire Başkanı Alirıza Müezzi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada toplantının İran'ın ev sahipliğinde ve video konferans yöntemiyle düzenleneceğini belirtti.

"İki ülke Cumhurbaşkanları toplantıda karşılıklı ilişkilerde yeni bir sayfanın açılması için geniş kapsamlı programlar hakkında fikir alışverişinde bulunacak." diyen Müezzi, her iki komşu ülkenin tüm alanlarda özellikle ekonomi ve ticaret alanında ilişkilerini derinleştirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Alirıza Müezzi, "Bu toplantıda koronavirüs salgını ile mücadelede işbirliği ile salgının ikili ilişkilere etkisi de masaya yatırılacak" diye konuştu.