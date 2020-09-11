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11 Eyl 2020 11:03

Suriye hava savunması Halep'i hedef alan füzelere karşılık verdi

Suriye hava savunması Halep'i hedef alan füzelere karşılık verdi

Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin ülkenin Halep kentinin güneydoğusunu hedef alan füze saldırılarına karşılık verdiği bildirildi.

Suriye topraklarını hedef alan hava saldırılarına bir yenisi daha eklendi, bu seferki hedef Halep oldu.

Al Mayadeen kanalı muhabiri, hava savunma sistemlerinin kentin güneydoğusunda yer alan Sefira'da füze saldırılarına karşılık verdiği bilgisini paylaştı.

​Suriye devlet televizyonu Al Ikhbariya, saldırının Siyonist Rejim tarafından gerçekleştirildiğini, ancak savaş uçağıyla mı yoksa insansız hava aracıyla mı düzenlendiği konusunun henüz netlik kazanmadığını aktardı.

Olayda yaşanan kayıplara ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1889051

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