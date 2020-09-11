İran'da 2. tur milletvekili seçimleri başladı

İran'da 11. dönem ikinci tur milletvekili seçimleri bugün yerel saatle 00.8'de 10 seçim bölgesinde başladı.

İran İçişleri Bakanlığı seçim kurulu yaptığı açıklamada, İkinci tur seçimler, bütün sandıklarda Korona ile Ulusal Mücadele Kurulu'nun onayladığı sağlık protokollerine uygun olarak yapılacağını bildirdi.

İran İslami Şura Meclisi'nin 11. dönem 1. tur seçimleri, 21 Şubat'ta İran'ın dört bir yanında 24 milyondan fazla seçmenin katılımıyla yapılmıştı.

17 Nisan 2020 günü yapılması beklenen 2. tur milletvekili seçimleri yeni tip koronavirüs nedeniyle 11 Eylül tarihine ertelenmişti.