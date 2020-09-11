İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 115 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2313 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 913'e, vaka sayısının da 397 bin 801'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 753'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 342 bin 539'a ulaştığı bilgisini verdi.