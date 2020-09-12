Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Tahran'dan Arap Birliği'nin İran karşıtı bildirisine sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sözde Arap Birliği Komitesi'nin İran karşıtı asılsız iddialarını tekrarlamasına şiddetle tepki gösterdi.

Hatipzade, işgalci İsrail rejiminin bölgeye girmesi, Bahreyn halkının barışçıl gösterilerinin bastırılması, Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD'e destek verilmesi, Yemen'de mazlum halk aleyhinde savaş ve cinayetlerin sürdürülmesi ile koalisyonun içindeki ayrılıklara dikkat çekerek aslında bu krizlerin bölge için en büyük sorun ve tehdit olduğunu bildirdi.

Arap Birliği'nin İran toprakları olan Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçük Tonb adaları üzerindeki yersiz iddialarının kabul edilemez olduğunu belirten Hatipzade, buralarla ilgili girişimleri kınadı.

İran'da 2. tur milletvekili seçimleri başladı

İran'da 11. dönem ikinci tur milletvekili seçimleri bugün yerel saatle 00.8'de 10 seçim bölgesinde başladı.

İran İçişleri Bakanlığı seçim kurulu yaptığı açıklamada, İkinci tur seçimler, bütün sandıklarda Korona ile Ulusal Mücadele Kurulu'nun onayladığı sağlık protokollerine uygun olarak yapılacağını bildirdi.

17 Nisan 2020 günü yapılması beklenen 2. tur milletvekili seçimleri yeni tip koronavirüs nedeniyle 11 Eylül tarihine ertelenmişti.

İran'ın elektrik şebekesi Azerbaycan ile Rusya'ya bağlanıyor

İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) yaptığı açıklamada, İran ve Rusya elektrik şebekelerinin bağlanması için, Azerbaycan ile Ermenistan ve Gürcistan yollarının olduğunu, bunlardan hangisinin daha çabuk olursa bağlanacağını söyledi.

İran-Azerbaycan- Rusya güzergahında İranlı bir firmanın projenin sorumlusu olduğunu ifade eden Erdekaniyan, firmanın faaliyetine başladığını söyledi.

Erdekaniyan, 3 ülke elektrik şebekelerinin bağlanmasının gerekli ve önemli olduğunu söyledi.

Zarif, Ermeni mevkidaşı ile telefonda konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cedav Zarif, bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya ve Batı Asya bölgesindeki son gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 115 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2313 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 913'e, vaka sayısının da 397 bin 801'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 753'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 342 bin 539'a ulaştığı bilgisini verdi.