Venezuela: Amerikalı bir casus yakaladık

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin kuzeybatı kıyısında, Kolombiya sınırına yakın bir konumda olan Falcón eyaletinde, petrol rafinerilerine bombalı saldırı planlayan bir ABD casusunun yakalandığını bildirdi.

Monitoreamos'ta yer alan habere göre Maduro'nun bahsettiği casus, daha önce Irak'ta ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına çalışmış bir denizciydi ve Venezuela güçleri tarafından ağır silahlarla ve yüklü miktarda parayla yakalandı.

Maduro, casusun Amuay ve Cardón'daki petrol tesislerini hedeflediği bilgisini paylaştı.

Venezuela hükümeti, daha önce ABD yaptırımları nedeniyle gerekli materyalleri tedarik edememesinin ardından bu iki petrol rafinerisini kapatmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra günlük 310 bin varil kapasiteli Cardón tesisi, nisan ayında İran'ın desteğiyle tekrar faaliyete geçirilmişti.

Bu yardımı, daha sonra yakıt sorunu yaşayan ülkeye İran'dan 5 tankerle yapılan petrol sevkiyatı izlemişti.

Kaynak: Sputnik