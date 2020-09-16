Petrol zayıf dolar ve düşen stoklarla kazançları artırdı

Petrol fiyatları, zayıf dolar ve ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik düşüş ile birlikte yükselerek New York piyasasında varil başına 39 dolar civarında işlem gördü.

Vadeli kontratlar, doların dördüncü seansta da düşmesiyle dolarla fiyatlanan emtia ürünlerin daha çekici hale gelmesinden sonra, %1.9 artış gösterdi.

Özel sektör destekli Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, geçen hafta stokları 9.52 milyon varil düşüş gösterdi. Çarşamba günü açıklanacak resmi veriler öncesi tahminlere göre, ham petrol stoklarının ikinci haftada da artması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Salı günü yaptığı açıklamada, küresel piyasaların yükselen koronavirüs vakalarıyla birlikte daha da “kırılgan” hale geldiğini belirtti. Bu açıklama BP, Trafigura ve OPEC’in bu haftaki olumsuz görünüm açıklamalarını takiben geldi.

Üretim artarken yükselen vaka sayılarının sürdürülebilir bir talep toparlanmasına ilişkin endişeleri artırmasıyla, Nisan ayında bu yana süren petrol rallisi de durmuş oldu.

Trafigura’nın talep kötüleşirse üretim fazlalarının yeniden ortaya çıkacağını kaydetmesi ile birlikte, OPEC+ koalisyonu üyelerinden oluşan bir komite ittifakın üretim kesintilerinin olası bir fazlayı engellemeye yeterli olup olmadığını Perşembe günü tartışacak.

Singapur’daki Oversea Chinese Banking Corp ekonomisti Howie Lee, “Eğer API’nin tahminleri doğru çıkar ve petrol stoklarında fazladan bir düşüş görürsek, bu petrolün yükselmesini destekleyecektir” dedi ve “Piyasalar, merkez bankasının ekonomiyi ne kadar destekleyeceğini anlamak için, Çarşamba günkü Fed toplantısını da yakından takip edecektir” diye ekledi

Ekim vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Salı günü %2.7 yükseldikten sonra Singapur saatiyle 12:10’da 73 cent artış göstererek varil başına 39.01 dolar seviyesine geldi.

Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta %2.3 yükseldikten sonra %1.7 daha yükselerek varil başına 41.21 dolar seviyesine ulaştı.

Kaynak: Bloomberg