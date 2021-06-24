Reisi ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro telefonda görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ile telefonda görüştüğünü belitti.

Maduro'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede uluslarımıza karşı emperyalist karşısında ortak mücadeleyi ilerletmek için kardeşlik ve işbirliği bağlarını güçlendirme konusunda mutabık kaldık."

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik etmişti.