İran'ın seçim gözlemci heyeti Venezuela'da

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün parlamento seçimlerine gözlemci olarak katılmak üzere başkent Karakas'a giden İran, Rus ve Türk heyeti ile görüştü.

Ülkede en son 2015'te yapılan parlamento seçimlerinin ardından muhaliflerin çoğunluğu oluşturduğu Ulusal Meclis (AN) için halk, 2021-2026 yıllarında görev yapacak milletvekillerini seçmek üzere bügün sandık başına gidiyor.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) aldığı kararla AN'de yer alacak milletvekili sayısının 167'den 277'ye çıkarıldığı ülkede, 20,7 milyon seçmen 227 sandalyeli meclise temsilci göndermek için oy kullanacak.