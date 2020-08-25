Venezuela Devlet Başkanı'ndan İran'a teşekkür

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesininABD'nin petrol yaptırımlarının üstesinden gelmesine yardım ettiği için İran'a teşekkürlerini yineleyerek, güvenlik nedenlerinden dolayı iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm boyutlarını ortaya koyamadığını duyurdu.

Nicolas Maduro , “Biz birbirimize yardım ediyoruz. İranlıların deneyiminin yönetim kapasitemizi güçlendirmemize yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.

Maduro ayrıca geçenlerde Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque’nin Karakas’ın İran’dan füze satın alma isteğinde olduğuna dair iddiasına yanıt olarak "Bu iyi bir fikirdir" demişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque Cuma günü Nicolas Maduro hükümetinin İran’dan füze almak istediğini iddia etmişti.