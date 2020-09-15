İran edebiyatının usta şairi Şehriyar şiirleriyle anılıyor

Fars ve Azeri şiiriyle hafızalarda yer bulan usta şair Şehriyar, vefat yıldönümünde anılıyor.

Yarın Çarşamba günü 16 Eylül'de "Fars Şiiri ve Edebiyatı Günü" münasebetiyle Şehriyar'ın şiirleri internet üzerinen anlatılacak.

Bu programı 11:15'te Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Yıldırım'ın @simorg43632019 instagram adresinden izleyebilirsiniz.

Usta şair Şehriyar'ın vefat yıldönümü olan 27 Eylül günü İran İslam Cumhuriyeti Kültür Devrimi Yüksek Kurulu'nun kararıyla "Fars Şiiri ve Edebiyatı Günü" olarak belirlenmiştir.

Şehriyar kimdir

İran ve Türk edebiyatının en tanınmış şairlerinden Şehriyar, şiirlerini hem Azerbaycan Türkçesi hem de Farsça yazmıştır. Şairliğinin ilk zamanlarında “Bihcet” mahlasını kullanmış, sonraları iki defa Hafız falına bakarak kendisi için bir mahlas istemiş, faldan aşağıdaki iki beyit çıkınca, mahlasını “Şehriyar” olarak değiştirmiştir.

“Felek devlet sikkesini Şehriyar’ların adına bastırdı

Kendi memleketime gidip kendi Şehriyar’ım olayım”

Şehriyar, 83 yıllık hayatından sonra 18 Eylül 1988'de Tahran'da Mehr hastanesinde akciğer iltihabı ve kalp yetersizliğinden vefat etmiş, Tebriz’de Şairler Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.