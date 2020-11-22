Osmanlı Devleti ile ilgili kitap İran'da basıldı

ABD'li tarihçi ve yazar David Fromkin'in kaleme aldığı "Barışa Son Veren Barış" adlı kitap İran'da basıldı.

Hasan Afşar tarafından Farsça'ya çevirilen 614 sayfalık kitap, Birinci Savaş ve sonraki ilk yıllarda (1914-1922) dünyadaki güç dengelerinin panoramasını oluştururken, özellikle de gizemli Doğu’da büyük devletlerin yöneticilerinin masa başında bugünkü Ortadoğu’nun haritasını nasıl yeniden şekillendirdiğini anlatıyor.

Açılan en yeni arşivlerle geliştirilen bu çalışma bu dönemi ve bölgeyi inceleyen en kapsamlı çalışma olma niteliğini taşıyor.

İlk baskısı 1989 yılında ABD'de yapılan kitap, kendi kategorisinde Pulitzer ödülüne aday gösterilmiştir.