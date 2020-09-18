Arnavutluk'ta futbol durdu

Hükümet ve Lig Yönetimi arasında anlaşmazlığa neden olan tartışma ise Arnavutluk Milli Takımı’nın 2016 Avrupa Şampiyonası’na gitmesi ardından yaşandı. Federasyon ve kulüpler, mali konularda yasalarda reform talebini dile getirirken, isteklerine ne bakanlar kurulu ne de parlamentodan bir yanıt geldi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Mart 2019’da bakanları ve futbol camiasıyla yaptığı görüşmede 100 günde futbol yönetiminin istediği adımları atma ve meclisin yasal düzenlemeleri geçireceği sözünü verdi.

Lig Yönetimi, geçen Ağustos ayında yaptığı açıklamayla, hükümetin söz verip bugüne kadar hayata geçirdiği yasal düzenlemelerin kulüplerin sorunlarına çare olmadığını bildirdi.

Başbakan Rama, konuya ilişkin son dönemde yaptığı açıklamada, futbol camiasının taleplerini reddederken, kulüp yöneticilerini oyuncu maaşlarını doğru tebliğ etmemekle suçladı ancak yine de diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Kaynak: Fanatik