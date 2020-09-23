İngiliz futbolunu koronavirüs çarptı!

Çarşamba günü Lig Kupası’nda Hull City ile karşılaşacak olan West Ham United’da koronavirüs şoku yaşanıyor.

57 yaşındaki teknik direktör David Moyes, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Issa Diop ve 24 yaşındaki orta saha Josh Cullen’in koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Menajerimiz ve futbolcularımız evlerinde izole edildi” ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Moyes ve iki futbolcunun hastalığa dair belirti taşımadıkları belirtilirken, Hull City maçında yardımcı antrenör Alan Irvine takımın başında sahaya çıktı. United, Championship ekibi Hull City’yi 5-1’lik skorla mağlup etti.

İngiltere Halk Sağlığı prosedörüne göre, Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler kendilerini 10 gün boyunca izole etmek zorunda. Bu nedenle Moyes, Diop ve Cullen 27 Eylül’deki Wolverhampton Wanderers maçında yer alamayacak.

Tottenham maçı da İptal!

Öte andan Lig Kupası’nda oynanacak Leyton Orient-Tottenham karşılaşması da test sonucu pozitif çıkan futbolcular nedeniyle oynanamayacak.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve karşılaşmanın ertelenmesi ya da iptaline ilişkin kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Kaaynak: Cumhuriyet