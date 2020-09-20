IŞİD'in Erbain zairlerine karşı saldırı çabası başarısız kaldı

Irak'ta yayın yapan El Sumariya televizyonunun Irak güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre Irak Ulusal Güvenlik Servisi, Bağdat'ta kurduğu pusu sonucunda IŞİD'in Irak liderlerinden biri yakaladı.

İsmi açıklanmayan IŞİD liderinin her yıl binlerce Iraklının katıldığı Erbain Günü etkinliklerinde terör saldırıları planladığı ifade edildi.

2017 sonunda Bağdat, IŞİD'e karşı zafer kazandıklarını duyurmuştu. Ancak Irak ordusu, gönüllü halk güçlerinin desteğiyle IŞİD'e ait uyuyan hücreleri tespit ve imha etmek için çalışmalarına devam ediyor.