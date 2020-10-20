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20 Eki 2020 13:34

Irak ordusundan Salahaddin'de IŞİD'e karşı yeni operasyon

Irak ordusundan Salahaddin'de IŞİD'e karşı yeni operasyon

Irak ordusunun Salahaddin vilayetinde düzenlediği yeni operasyon terör örgütü IŞİD'e bağlı beş teröristi tespit ederek tutukladığı belirtildi.

Al-Fırat News'un haberine göre, Irak ordusunun ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere karşı operasyonları sürüyor.

Iraklı güçlerin Salahaddin vilayetinde teröristlere karşı yeni operasyon düzenlediği öğrenildi.

Bu operasyonda terör örgütü IŞİD’e bağlı beş teröristin tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Irask ordusunun Kerkük vilayetinde de IŞİD’e ait bir teröristi tutukladığı açıklandı.

Bunlara ilave olarak IŞİD’in Kerkük ve Tikrit arasındaki güvenlik karargahlarına saldırı çabası Irak ordusu tarafından engellendi.

News Code 1889901

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