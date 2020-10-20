Irak ordusundan Salahaddin'de IŞİD'e karşı yeni operasyon

Al-Fırat News'un haberine göre, Irak ordusunun ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere karşı operasyonları sürüyor.

Iraklı güçlerin Salahaddin vilayetinde teröristlere karşı yeni operasyon düzenlediği öğrenildi.

Bu operasyonda terör örgütü IŞİD’e bağlı beş teröristin tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Irask ordusunun Kerkük vilayetinde de IŞİD’e ait bir teröristi tutukladığı açıklandı.

Bunlara ilave olarak IŞİD’in Kerkük ve Tikrit arasındaki güvenlik karargahlarına saldırı çabası Irak ordusu tarafından engellendi.